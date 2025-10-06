Il centrocampo biancoazzurro del Budoni si arricchisce di un nuovo importante rinforzo: arriva Giammarco Schirru, mediano classe 2003 originario di San Gavino Monreale.

Prodotto delle giovanili del Cagliari, dove è stato protagonista di un campionato Primavera, nell'ultima stagione Schirru ha giocato in Serie C con la maglia del Taranto, con la quale ha collezionato 16 presenze, alle quali si aggiunge una presenza nella precedente esperienza, sempre in Serie C, con il Sestri Levante.

Un giocatore giovane, tecnicamente molto valido che in Serie D può fare la differenza. Nel suo curriculum figura anche un'esperienza nel Glacis United, squadra di Gibilterra.

