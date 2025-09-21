Sassari sorride all’Esperia Cagliari, che nel 3° Memorial Daniele Porqueddu si impone sulla Klass Sennori per 81-74, aggiudicandosi il secondo derby di precampionato tra le due formazioni isolane attese al via della Serie B Interregionale.

La squadra di coach Federico Manca ha costruito il successo con una prestazione solida, restando quasi sempre al comando senza mai riuscire a scappare definitivamente. Frattoni e Potì, top scorer cagliaritani, hanno guidato l’allungo del terzo quarto, mentre nel finale l’Esperia ha saputo resistere agli assalti di Merella e compagni, chiudendo la pratica con lucidità.

Per entrambe le contendenti si tratta di un test significativo in vista dell’esordio in campionato: sabato i rossoblù saranno di scena a Sant’Antonio Abate contro l’Antoniana (palla a due alle 18), mentre i romangini apriranno la loro stagione domenica a Sorso contro Marigliano (ore 16).

Esperia Cagliari: N. Manca 2, Cabriolu 7, Thiam 15, Gelsi, Potì 18, Frattoni 16, Picciau 8, Locci 8, Tocco, Pili, Morgillo 7. All. Manca.

Klass Sennori: Cordedda 3, Puggioni 4, Nochovnyi, Merella 10, Nwokoye 15, Cabras 3, Desole 12, Tola 3, A. Pisano 2, N. Pisano 8, Biolchini, Hubalek 14. All. Piras.

