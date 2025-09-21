L'Esperia si aggiudica l'amichevole di Sassari contro la Klass SennoriLa squadra di coach Federico Manca ha costruito il successo con una prestazione solida, restando quasi sempre al comando
Sassari sorride all’Esperia Cagliari, che nel 3° Memorial Daniele Porqueddu si impone sulla Klass Sennori per 81-74, aggiudicandosi il secondo derby di precampionato tra le due formazioni isolane attese al via della Serie B Interregionale.
La squadra di coach Federico Manca ha costruito il successo con una prestazione solida, restando quasi sempre al comando senza mai riuscire a scappare definitivamente. Frattoni e Potì, top scorer cagliaritani, hanno guidato l’allungo del terzo quarto, mentre nel finale l’Esperia ha saputo resistere agli assalti di Merella e compagni, chiudendo la pratica con lucidità.
Per entrambe le contendenti si tratta di un test significativo in vista dell’esordio in campionato: sabato i rossoblù saranno di scena a Sant’Antonio Abate contro l’Antoniana (palla a due alle 18), mentre i romangini apriranno la loro stagione domenica a Sorso contro Marigliano (ore 16).
Esperia Cagliari: N. Manca 2, Cabriolu 7, Thiam 15, Gelsi, Potì 18, Frattoni 16, Picciau 8, Locci 8, Tocco, Pili, Morgillo 7. All. Manca.
Klass Sennori: Cordedda 3, Puggioni 4, Nochovnyi, Merella 10, Nwokoye 15, Cabras 3, Desole 12, Tola 3, A. Pisano 2, N. Pisano 8, Biolchini, Hubalek 14. All. Piras.