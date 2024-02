Sfuma nel secondo tempo la vittoria della Leonardo, che perde 4-3 in casa contro il Lecco nella diciannovesima giornata di A2 élite. Al PalaConi, cagliaritani vanno prima sul 2-0 con Siddi e Acco, mentre a inizo ripresa è Ennas a siglare il 3-1. Gli ospiti però riescono a rimontare e portarsi avanti sul 4-3. Asquer avrebbe il tiro libero del pareggio, ma lo manda sul palo. La Leonardo incassa così la sconfitta, ma resta al quinto posto in classifica. In Serie A2, difende il secondo posto anche il Sestu Città Mediterranea, che pareggia 2-2 in trasferta contro l'Olympia Rovereto.

Serie B. Successo importante in chiave salvezza per il Monastir, che supera 7-2 in casa la Real Bubi Merano nel girone B. Nel girone E, il Città di Cagliari festeggia il primo successo stagionale con il netto 8-0 nel derby sul Domus Chia. Nel girone A, il C'è Chi Ciak pareggia negli ultimi minuti per 3-3 contro il Cardano '91. Perdono le altre sarde: trasferte amare per Sardinia Futal (6-5 col Castellamonte), Futsal Alghero (6-3 a Varese) nel girone A e per la Jasnagora (3-1 contro la capolista Real Ciampino Academy) nel girone E. Sempre nel girone E, l'Elmas perde 3-2 in casa contro la Velletri Technology.

Serie C1. La San Sebastiano Ussana centra la decima vittoria consecutiva con il 5-4 sulla Villacidrese. Il Quartu secondo resta a -8, in attesa della decisione del giudice sportivo dopo che gli arbitri hanno deciso di sospendere la gara sul campo del Futsal Villasor. La Fanni Futsal Sassari vince 8-2 sul Futsal 4 Mori, mentre Happy Fitness Center e Ichnos Sassari pareggiano 6-6. Un punto a testa anche per Cus Cagliari e Villaspeciosa, che impattano sull'1-1.

Femminile. Quattordicesima vittoria su quattordici per la Mediterrenea nel girone A di B femminile. Al PalaConi le cagliaritane superano anche l'Infinity Futsal per 5-1. In casa contro la Futsal Hurricane, l'Athena Sassari dilaga sul 7-1. La Jasnagora invece perde 3-0 in trasferta contro la Virtus Romagna. Nel girone B, l'Arzachena pareggia 2-2 in casa contro il Cus Pisa. Sconfitta esterna per lo Shardana Futsal contro il Vis Fondi per 4-1. In C femminile, il Cus Cagliari va in fuga con quattro punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Le universitarie hanno battuto 13-0 in trasferta il Decimoputzu. Insegue l'Aiace Telamonio, che ha battuto 5-4 l'Ittiri Sprint effettuando il sorpasso in classifica. L'Arborea supera 15-0 il Futsal Quartu, mentre il Monastir batte 6-1 il Sardinia Futsal.

