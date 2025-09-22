L’Eccellenza gioca sabato. La Promozione di nuovo in campo mercoledìIl programma delle partite della prossima giornata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La terza giornata del campionato di Eccellenza si giocherà sabato 27 settembre. La Promozione tornerà in campo mercoledì per la terza giornata del torneo. In Eccellenza volo in solitudine del Tortolì che ha conquistato sei punti nelle prime due gare giocate. Sabato gli ogliastrini ospiteranno il Villasimius col dente avvelenato dalla sconfitta di ieri con l'Atltetico UJri.
In campo sempre sabato Uri-Ossese, Iglesias-Ferrini, Ilva-Calangianus, Nuorese-Buddusò, Sant'Elena-Carbonia, Taloro-Lanusaei, Tempio-Santa teresa e come detto, Tortolì-Villasimius.
Mercoledì nel girone A della promozione giocano Arborea-Ovodda, Ierzu-Guspini, Pirri-Tharros, Freccia-Uta, Samugheo-Terralba, Selargius-Cus, Tonara-Castiadas, Sant'Elia-Baunese e Villacidrese-Atletico Cagliari. Nel girone B, Arzachena-Li Punti, Bonorva-San Giorgio, Bosa-Thiesi, Campanedda-Ghilarza, Castelsardo-Bono, Coghinas-Stintino, Luogosanto-Usinese, Macomerese-Alghero e Ozierese-Tuttavista.