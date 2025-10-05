Finisce 0-0 a Sennori il match fra Torres e Atletico Uri valevole per il primo turno di Coppa Italia della C femminile. Il pareggio manda agli ottavi la squadra sassarese che vanta migliore differenza reti grazie alla vittoria più rotonda sulla Tharros rispetto alla formazione allenata da Angeles Parejo, grande ex che in rossoblù da giocatrice ha vinto 11 tra scudetti e coppe italiane.

La partita è stata abbastanza equilibrata nel primo tempo, mentre nel secondo l'Atletico Uri ha premuto alla ricerca della vittoria, ma il portiere Carboni ha fatto gli straordinari e mantenuta la porta immacolata.

Tabellino

WOMEN TORRES-ATLETICO URI 0-0

Women Torres: Carboni; Prato, Omokaro, Di Lenadro, Marras; Cocco, Piras; Loupattij, Sotgiu, Riva; Picchirallo.

A disposizione: Deiana, Scottoni, Garberi, Uzzanu, Cossu, Demelas, Palumbo, Billi. All: Pierfranco Simula

Atletico Uri: Poddighe, Soro, Pala, Paba, Padovano, Arca, Congia, Virdis, Ladu, Pittitu (dal 37' s.t. Meloni), Pinna (dall'11' s.t. Niyomchai).A disposizione: Mudadu, Baldino, Bitti, Carta, Cherubini, Donara, Gervasi, Niyomchai, Meloni.

All: Angeles Parejo

