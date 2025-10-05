Le ragazze della Torres pareggiano 0-0 con l’Atletico UriLa squadra sassarese supera il turno di Coppa Italia per migliore differenza reti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Finisce 0-0 a Sennori il match fra Torres e Atletico Uri valevole per il primo turno di Coppa Italia della C femminile. Il pareggio manda agli ottavi la squadra sassarese che vanta migliore differenza reti grazie alla vittoria più rotonda sulla Tharros rispetto alla formazione allenata da Angeles Parejo, grande ex che in rossoblù da giocatrice ha vinto 11 tra scudetti e coppe italiane.
La partita è stata abbastanza equilibrata nel primo tempo, mentre nel secondo l'Atletico Uri ha premuto alla ricerca della vittoria, ma il portiere Carboni ha fatto gli straordinari e mantenuta la porta immacolata.
Tabellino
WOMEN TORRES-ATLETICO URI 0-0
Women Torres: Carboni; Prato, Omokaro, Di Lenadro, Marras; Cocco, Piras; Loupattij, Sotgiu, Riva; Picchirallo.
A disposizione: Deiana, Scottoni, Garberi, Uzzanu, Cossu, Demelas, Palumbo, Billi. All: Pierfranco Simula
Atletico Uri: Poddighe, Soro, Pala, Paba, Padovano, Arca, Congia, Virdis, Ladu, Pittitu (dal 37' s.t. Meloni), Pinna (dall'11' s.t. Niyomchai).A disposizione: Mudadu, Baldino, Bitti, Carta, Cherubini, Donara, Gervasi, Niyomchai, Meloni.
All: Angeles Parejo