Domenica il Capoterra giocherà in casa contro il Rho, Gabriele Ambus racconta: «Giocheremo al Comunale di via Trento alle 14:30 contro una squadra che in classifica è leggermente sotto di noi, ma i sei punti che ci separano non rispecchiano il reale valore dell’avversario».

Che tipo di squadra è il Rho?

«È una squadra abbastanza giovane, ma allenata da tecnici di grande esperienza. Per questo mi aspetto una partita molto dinamica e divertente».

Su quali aspetti dovrà concentrarsi di più il Capoterra?

«In difesa sarà necessario tenere altissima la concentrazione per arginare il loro brio. In attacco, invece, dobbiamo ritrovare la serenità di giocare un rugby semplice, senza fronzoli, e soprattutto essere più cinici rispetto alle ultime partite».

Nell’ultima gara a Ivrea la squadra è sembrata efficace sotto porta.

«Sì, il cinismo non è mancato: abbiamo punito gli avversari in quasi tutte le occasioni che si sono presentate. Tuttavia, avremmo potuto concretizzare ancora di più e chiudere il match prima».

Come valuta il percorso della squadra finora?

«Dall’inizio della stagione stiamo cercando di alzare il livello di tutta la rosa. Un aspetto molto positivo dell’ultima partita è stato che, dopo aver effettuato tutti i cambi, la squadra ha continuato a mantenere la stessa intensità, pur subendo qualche punto a risultato ormai acquisito».

Qual è l’obiettivo per le prossime gare?

«Vogliamo arrivare ad avere 25-26 giocatori realmente competitivi, così da poter avere più scelte in base agli avversari che affronteremo».

Un messaggio ai tifosi?

«Faremo il possibile per offrire un bello spettacolo ai nostri tifosi sugli spalti. A domenica ».

© Riproduzione riservata