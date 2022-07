Stefano Bogo della sezione di Oristano, Marco Casula di Ozieri e Andrea Pani di Sassari dirigeranno in Serie D nella nuova stagione, con la promozione dal gruppo di arbitri impegnati nei campionati regionali alla CAN D. Un riconoscimento ufficializzato in occasione della formazione dei ruoli arbitrali per il 2022-2023, con le nomine per i prossimi campionati. Per Bogo doppia soddisfazione: venerdì scorso ha anche ricevuto il premio in ricordo di Claudio Deiana, direttore di gara scomparso nel 2020 che è stato inserito alla memoria nell'organico degli arbitri della CAN Beach Soccer (per la quale aveva fatto domanda).

Le promozioni. L'altra principale promozione fra gli arbitri sardi, assieme al trio in D, è per l'assistente Andrea Niedda della sezione di Ozieri: lui passa alla CAN, ossia farà parte del gruppo per Serie A e B (che conta dall'Isola anche Antonio Giua - sezione Olbia - fra gli arbitri e Gian Luca Sechi - sezione Sassari - fra gli assistenti). Nella CAN C, per le competizioni della Lega Pro, confermati i direttori di gara Luca Cherchi (Carbonia) e Giuseppe Collu (Cagliari), mentre come assistenti figurano Khaled Bahri (Sassari), Francesco Collu (Oristano), Marco Pilleri (Cagliari), Mario Pinna (Oristano) e Marco Porcheddu (Oristano). Sono cinque gli assistenti promossi dai tornei regionali alla CAN D: Mauro Ignazio Cordeddu (Cagliari), Nicola Mascia (Cagliari), Diego Massa (Carbonia), Leonardo Moroso (Sassari) e Flavio Pisu (Oristano). Nel calcio a 5 l'arbitro Michele Desogus (sezione Cagliari) passa alla CAN5 Elite dalla CAN5, categoria quest'ultima dove entrano Francesco Cozzolino (Oristano) e Matteo Ortu (Cagliari).

