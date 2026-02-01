Lanusei 1987 annuncia l’arrivo di due nuovi giocatori che vanno a rafforzare la rosa per questa seconda parte di stagione. Sono stati tesserati il portiere Antonio Vrenna e l'esterno Matías Munua. Classe 2008, Vrenna arriva dalla Vigor Lamezia dove ha indossato la maglia della Juniores Nazionali U19. Un portiere giovane ma già abituato a contesti importanti, con un percorso di crescita continuo e una formazione solida. Reattività, affidabilità e personalità: caratteristiche che lo rendono un innesto di prospettiva ma già pronto per il presente.

Matías Munua, esterno duttile, 26 anni, argentino, proveniente dall’Ilvamaddalena 1903. Esterno moderno, capace di giocare su entrambe le fasce, con corsa, intensità e sacrificio. Negli ultimi anni in Italia ha fatto parte di gruppi vincenti, conquistando il campionato di Eccellenza 2023/24. e la Coppa Italia 2024/25. Un giocatore che porta esperienza, mentalità vincente e apporto anche in zona offensiva.

