Lanusei 1987 annuncia l’arrivo di due nuovi giocatori che vanno a rafforzare la rosa per questa seconda parte di stagione. Sono stati tesserati il portiere Antonio Vrenna e l'esterno Matías Munua. Classe 2008, Vrenna arriva dalla Vigor Lamezia dove ha indossato la maglia della Juniores Nazionali U19. Un portiere giovane ma già abituato a contesti importanti, con un percorso di crescita continuo e una formazione solida. Reattività, affidabilità e personalità: caratteristiche che lo rendono un innesto di prospettiva ma già pronto per il presente.  

contentid/5e27afb2-2b47-430d-afa8-cd956eda44ea
contentid/5e27afb2-2b47-430d-afa8-cd956eda44ea

Matías Munua, esterno duttile, 26 anni, argentino, proveniente dall’Ilvamaddalena 1903. Esterno moderno, capace di giocare su entrambe le fasce, con corsa, intensità e sacrificio.  Negli ultimi anni in Italia ha fatto parte di gruppi vincenti, conquistando il campionato di Eccellenza 2023/24. e la Coppa Italia 2024/25. Un giocatore che porta esperienza, mentalità vincente e apporto anche in zona offensiva.

© Riproduzione riservata