Antonio Vincis, centravanti classe 1995 di Lotzorai, torna a distanza otto anni al Tortolì (Promozione). Arriva dalla Baunese.

Vincis vanta una lunga carriera fatta a suon di gol: esordisce a 17 anni in Promozione andando a segno per otto volte in stagione. Resta a Tortolì anche nei successivi: tre campionati a cavallo tra Promozione ed Eccellenza. Passa poi all’Atletico Lotzorai dove milita per cinque stagioni, nelle quali va sempre in doppia cifra. Negli ultimi anni gioca nella Baunese in Prima Categoria, andando a segno per ben 36 volte in due stagioni e mezzo compresa quella attuale.

Un importante acquisto che sarà a disposizione di mister Salerno dalla prossima gara in programma domenica, in casa contro il CUS Cagliari.

