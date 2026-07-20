Per il secondo anno consecutivo, Momo Cosa vestirà i colori dell’Antiochense. Dopo una stagione straordinaria, impreziosita da 21 gol e culminata con la splendida cavalcata finale nei playoff vinti, l'attaccante ha scelto di continuare a giocare a Sant'Antioco.

Un giocatore importante dentro e fuori dal campo, un punto di riferimento per la squadra e per tutto l’ambiente: Momo Cosa sarà ancora un punto di forza nella prossima stagione all'Antiochense.

 

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