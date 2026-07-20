calcio regionale
20 luglio 2026 alle 22:01
L’attaccante Momo Cosa resta all'AntiochenseLa società ha confermato la punta, che nella scorsa stagione ha realizzato 21 gol
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Per il secondo anno consecutivo, Momo Cosa vestirà i colori dell’Antiochense. Dopo una stagione straordinaria, impreziosita da 21 gol e culminata con la splendida cavalcata finale nei playoff vinti, l'attaccante ha scelto di continuare a giocare a Sant'Antioco.
Un giocatore importante dentro e fuori dal campo, un punto di riferimento per la squadra e per tutto l’ambiente: Momo Cosa sarà ancora un punto di forza nella prossima stagione all'Antiochense.
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