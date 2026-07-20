Buona prova per Alberto Olla ai Campionati Italiani XCO, andati in scena domenica a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso. Il portacolori dell'Aquascan ha chiuso al nono posto di categoria (Master 3) una gara durissima, disputata alle 13 con 85 partenti tra le categorie M3, M4 e M5: cinque giri da 3,8 km, con strappi impegnativi e discese tecniche tra radici e drop.

Olla ha interpretato al meglio la prima parte di gara: «Ho fatto una bella partenza e fino al terzo giro ero quinto. Poi, complici il caldo e il ritmo altissimo, ho avuto un calo. Mi sono giocato il settimo posto in volata e alla fine ho chiuso nono». Un piazzamento di prestigio in un contesto nazionale di altissimo livello.

Ai colori dell'Aquascan era impegnata anche Sofia Bonfanti, al via nella categoria Elite Donne e capace di chiudere all'undicesimo posto.

Soddisfatto, Olla non ha dimenticato di ringraziare l'ambiente che lo sostiene: «Voglio ringraziare la mia squadra, l'Aquascan, per il supporto, e il presidente Mario Argiolas».

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