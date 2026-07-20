Agli osservatori più attenti il dettaglio comparso sui profili social non era sfuggito, ma adesso è ufficiale: l’Arzachena cambia nome e torna all’antico.

“L’Arzachena Academy Costa Smeralda cambia ufficialmente denominazione e diventa Arzachena Calcio Costa Smeralda Ssd. Una scelta che rappresenta molto più di un semplice cambio di nome: è un ritorno alle origini, alla storia e all’identità di un club che da oltre sessant'anni è punto di riferimento per il calcio gallurese”, annuncia il club: “Da oggi, il nome Arzachena Calcio torna a rappresentare ufficialmente una società che guarda al futuro con ambizione, senza mai dimenticare le proprie radici. Un nuovo capitolo, nel segno della continuità”.

La denominazione Arzachena Academy Costa Smeralda risale al 2019, quando dopo l’esclusione per inadempienze finanziarie dal campionato di Serie C, dopo due stagioni tra i professionisti come Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl, si era deciso di ripartire dalla Serie D con una nuova proprietà e una nuova denominazione.

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