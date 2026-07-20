Al via oggi, con i primi match validi per i 16esimi di finale, il tabellone finale dei Campionati italiani di Seconda categoria di tennis maschile sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

La testa di serie numero 1 Alessandro Ingarao, quattro volte di fila campione d’Italia, entrerà in scena mercoledì. E l’avversario sarà Kelvin Marena: il 2.5 del Circolo Canottieri Roma ha passato il primo turno battendo questa mattina Riccardo Ciulli (Quattro mori tennis team). Decisivo il tiebreak del primo set, che ha in qualche modo indirizzato un match fino a quel momento equilbratissimo. Nella seconda frazione, Marena ha aumentato il ritmo, chiudendo 6-3.

Vittoria in due set anche per il marchigiano Yaniche Francis Boagnon (2.4 del circolo Beretti di Grottamare), contro la sorpresa del torneo, il 3.1 Christian Musselli (Tc Luogosanto). Ma non è stato facile: Boagnon ha dovuto trovare subito colpi e concentrazione, perché il sardo, reduce da due vittorie nelle qualificazioni, non ne voleva sapere di uscire di scena, cercando fino all’ultimo di stare attaccato all’avversario, freddissimo però nei momenti decisivi dei set. Doppio 6-4, alla fine.

Ottimo esordio della testa di serie numero 4 Tommaso Gabrieli (Società Tennis Bassano), che ha lasciato un solo game a Mattia Secci (Quattro Mori), reduce da un faticoso e vincente doppio turno di qualificazioni.

Nicola Porcu vola agli ottavi. Il giovane alfiere del circolo ospitante ha battuto in due set il qualificato Leonardo Tombolini (Circolo del Castellazzo), lasciandogli solo un game (6-1, 6-0).

Incontri anche in serata. Domani si continua, con i match validi per sempre sedicesimi di finale- con la parte bassa del tabellone.

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