Al Seulo il difensore Denis UsaiIl calciatore classe 1996 è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari Calcio.
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La Polisportiva Seulo ha tesserato Luigi Denis Usai, difensore classe 1996, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari Calcio.
Nel corso della sua carriera, Usai ha maturato esperienze importanti vestendo le maglie del Sestri Levante in Serie D e della Vibonese in Serie C, arricchendo il proprio percorso anche con diverse realtà di spicco del calcio sardo, tra cui Monastir 1983, Atletico Cagliari e G.S. Iglesias.
Difensore centrale duttile, affidabile e di grande temperamento, capace di ricoprire entrambe le corsie difensive, arriva a Seulo per mettere esperienza, qualità e determinazione al servizio della squadra.