Basket, la Klass Sennori conferma Yuri BiolchiniIl classe 2002 nella scorsa stagione ha fatto registrare oltre 6 punti di media tra regular season e playout
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prime mosse per la Klass Sennori in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale. Dopo gli addii del centro Obinna Nwokoye e dell'esterno Nicola Pisano, il club romangino ha annunciato la conferma di Yuri Biolchini.
Classe 2002, con un passato tra Sant'Orsola Sassari e Torres, Biolchini ha offerto un solido contributo nell'ultima cavalcata verso la salvezza, facendo registrare oltre 6 punti di media tra regular season e playout.
Ora si attendono anche le prime mosse in entrata per i biancoverdi, che, salvo sorprese, saranno ancora guidati in panchina da Fabrizio Longano.
Così come l'Esperia, nella prossima stagione la Klass sarà chiamata ad affrontare un nuovo girone: dalla Conference Centro Italia si passerà a quella del Nord, contro avversarie di buon livello come Pavia e Casale Monferrato.