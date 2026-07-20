Terza stagione di fila per Michele Fini sulla panchina del Latte Dolce. La società sassarese ha deciso di confermare per un altro anno il tecnico originario di Sorso che ha chiuso il campionato passato vicinissimo ai playoff.

Il tecnico Fini dichiara: “Sono molto felice e orgoglioso di proseguire il mio percorso con il Latte Dolce. Ringrazio la società per la fiducia che ha deciso di rinnovarmi: è una scelta che mi responsabilizza ancora di più".

L'allenatore biancoceleste spiega quali saranno le linee guida: "La scorsa stagione ci ha permesso di costruire basi importanti, sia dal punto di vista tecnico che umano. Abbiamo creato un gruppo unito, con valori chiari e tanta voglia di migliorare, abbiamo valorizzato tanti giovani, abbiamo dato un’identità di gioco riconoscibile. Da qui vogliamo ripartire. L’obiettivo sarà continuare a crescere ogni giorno, valorizzare i nostri giovani e rendere il Latte Dolce una squadra competitiva e allo stesso tempo sostenibile, capace di dare soddisfazioni ai nostri tifosi".

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