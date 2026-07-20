Tra le novità della stagione 2026/27 del Santa Teresa c’è anche Angelo Cossu: al tecnico maddalenino la società guidata da Corrado Fois ha affidato la squadra dei Giovanissimi.

Dotato di diploma UEFA B e forte di una carriera dedicata al calcio giovanile, tra l’Ilvamaddalena e l’Arzachena, e dell’esperienza sulla panchina del Caprera Calcio Femminile, condotto fino alla Serie C, l’allenatore gallurese è pronto a dedicarsi alla crescita e alla formazione degli Under 14 biancocelesti. Un acquisto, quello di Cossu, che il club teresino celebra via social così: “Esperienza, dedizione e passione per i giovani: le qualità giuste per il nostro settore giovanile”. Che, secondo indiscrezioni, sarà caratterizzato quest’anno da altre importanti novità.

Intanto, mentre la dirigenza è impegnata a perfezionare la domanda di iscrizione al torneo di Eccellenza, il Santa Teresa, inteso come prima squadra, scalda i motori in vista della preparazione precampionato, che dovrebbe iniziare il 1° agosto: facile che i ragazzi di Fabio Levacovich si allenino tra le mura amiche dello stadio Buoncammino, ma in merito alla location delle sedute estive di Simone Saiu e compagni non sono escluse sorprese.

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