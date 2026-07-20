Eccellenza, i Giovanissimi del Santa Teresa saranno allenati da Angelo CossuLa preparazione della prima squadra al via ai primi di agosto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tra le novità della stagione 2026/27 del Santa Teresa c’è anche Angelo Cossu: al tecnico maddalenino la società guidata da Corrado Fois ha affidato la squadra dei Giovanissimi.
Dotato di diploma UEFA B e forte di una carriera dedicata al calcio giovanile, tra l’Ilvamaddalena e l’Arzachena, e dell’esperienza sulla panchina del Caprera Calcio Femminile, condotto fino alla Serie C, l’allenatore gallurese è pronto a dedicarsi alla crescita e alla formazione degli Under 14 biancocelesti. Un acquisto, quello di Cossu, che il club teresino celebra via social così: “Esperienza, dedizione e passione per i giovani: le qualità giuste per il nostro settore giovanile”. Che, secondo indiscrezioni, sarà caratterizzato quest’anno da altre importanti novità.
Intanto, mentre la dirigenza è impegnata a perfezionare la domanda di iscrizione al torneo di Eccellenza, il Santa Teresa, inteso come prima squadra, scalda i motori in vista della preparazione precampionato, che dovrebbe iniziare il 1° agosto: facile che i ragazzi di Fabio Levacovich si allenino tra le mura amiche dello stadio Buoncammino, ma in merito alla location delle sedute estive di Simone Saiu e compagni non sono escluse sorprese.