Arzachena e la Vecchia Signora ancora insieme. In vista della stagione sportiva 2026-2027, il club gallurese comunica di avere rinnovato la collaborazione con la Juventus per la Scuola calcio.

“Si entrerà così nel secondo anno consecutivo di sinergie tra la più scudettata società professionistica d’Italia e l’Arzachena”, sottolinea il comunicato del club gallurese, che si prepara ad affrontare il campionato di Promozione con la prima squadra. Nella nota viene specificato che “le Juventus Academy rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali, dove viene trasmesso il Metodo Juventus attraverso la condivisione delle metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo staff Juventus durante il corso della stagione sportiva”.

L’obiettivo è “portare la professionalità dei metodi e delle programmazioni Juventus direttamente presso le Società presenti sul territorio italiano”, si legge ancora nella nota dell’Arzachena Academy Costa Smeralda, che rinnovando la collaborazione con la Juventus consolida il suo percorso di crescita e conferma la volontà da parte della società del presidente Pasquale Cossu di valorizzare sempre di più il settore giovanile.

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