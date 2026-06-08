Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di due canadair e tre elicotteri della flotta regionale su due incendi nel sud ovest della Sardegna. Le fiamme sospinte dalle raffiche di scirocco stanno avanzando e la centrale operativa della Protezione civile ha inviato i mezzi aerei.

La situazione più critica nelle campagne di Serramanna, dove il sindaco ha deciso di fare evacuare tre abitazioni dopo che il rogo si è avvicinato ad alcune case coloniche in località Su Fraigu, non lontano da una chiesa campestre.

Sul posto stanno operando i canadair e i due elicotteri provenienti dalle base operative di Villasalto e Fenosu. Il fuoco sta interessando una superficie a canneti e coltivazioni.

L'altro elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Pula sta, invece, intervenendo su un rogo a Sarroch, in località Sa Perda Scritta. In questo caso le fiamme, che hanno divorato macchia mediterranea e incolti, sono praticamente state domate.

L'incendio a Sarroch

(Unioneonline)

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