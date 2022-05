Pomeriggio nero per il calcio sardo in Serie D: due isolane retrocesse direttamente in Eccellenza e l'unico playout riguarda l'Atletico Uri, che deve ancora lottare per salvarsi. Salutano la categoria Lanusei e Latte Dolce, per i giallorossi di Paba c'è però da aspettare l'avversario: Carbonia e Formia giocheranno lo spareggio in campo neutro. Ai playoff subito derby Torres-Arzachena.

Ultimo atto. Il Carbonia spera nei playout diretti fino a due ore dopo la fine della sua partita, la vittoria per 3-2 sul Gladiator (gara iniziata alle 14), poi doccia fredda ma la speranza rimane. L'Ostiamare va avanti a dieci minuti dalla fine sul Formia, ma incassa il pareggio al 92': questo punto permette ai laziali di chiudere appaiati a quota 29 coi minerari, a -6 dalla quintultima (l'Atletico Uri) ma a -9 dalla sestultima, il Cassino. Il distacco massimo per fare il playout è di sette lunghezze e, in questo caso, il regolamento prevede che arrivando a pari punti ci sia uno spareggio in campo neutro (2 o 3 giugno, possibile a Roma) per determinare la terza retrocessa. Va malissimo al Lanusei, che dopo aver subito il 2-2 al 94' domenica proprio dall'Ostiamare (con quel successo avrebbe fatto i playout) crolla per l'ennesima volta in trasferta e subisce il sorpasso del Carbonia finendo penultimo: nello scontro diretto proprio il Cassino si impone per 3-0, salvandosi direttamente. Retrocesso da ultimo il Latte Dolce, sconfitto 3-2 ad Arzachena.

Derby. Sarà Torres-Arzachena in semifinale playoff domenica 5 giugno, coi rossoblù che giocheranno in casa e potranno passare anche in caso di pareggio (dopo eventuali supplementari). L'altra sfida sarà Team Nuova Florida-Afragolese, finale mercoledì 8 sul campo della meglio piazzata. I rossoblù battono 1-0 l'Atletico Uri, che con questo risultato sarà costretto all'unico playout (in casa, stesso regolamento dei playoff) con la data che inevitabilmente slitterà rispetto al 2 giugno, essendoci prima lo spareggio Carbonia-Formia. L'Arzachena condanna il Latte Dolce, con doppietta di Loi, ma resta al quarto posto. È finita invece 3-3 Muravera-Aprilia, coi sarrabesi che eguagliano il record di punti della loro storia in Serie D: 47.

