Doppio nuovo rinforzo per il Lanusei. Dopo l'arrivo di ieri di Andrea Peana gli ogliastrini hanno raggiunto l'accordo con Ignacio Prieto e Gennaro Valentino. Il primo è un difensore centrale argentino con passaporto italiano, classe '94, mentre il secondo è un esterno offensivo che può giocare come mezzala e proviene dal Sant'Anastasia in Campania. Comincia così a prendere forma la rosa che Mario Masia avrà a disposizione fra circa un paio di settimane per il raduno: i precedenti innesti, oltre a Peana, sono il portiere Cosimo La Gorga, il difensore Alessandro Piroddi e il centrocampista Federico Caredda. In corso trattative per l'attacco.

© Riproduzione riservata