Dipende il 14 giugno dall'esito della partita dell'IlvaMaddalena il futuro del della antioquance che ha vinto i play-off fra le seconde classificate dei quattro gironi della prima categoria regionale. L' Antiochense ha superato il Fonni con un secco 2-0 firmato Madeddu e Cosa proprio sul finire di una partita tesa e combattuta. Ancora non è Promozione, ma l’Antiochense e’ di sicuro la regina dei playoff per la Promozione: vince da 11 partite , 34 gol fatti 8 subiti, un rullo compressore. I lagunari saranno quindi in pole position nella rimodulazione dei campionati, al netto di fusioni, retrocessioni, ripescaggi. Secondo Mariano Gala, Direttore Sportivo, "occorre aspettare fiduciosi il 14 giugno: potrebbe scattare, grazie all’Ilva, il meccanismo per portarci in promozione: non piace fare proclami ma siamo ottimisti e ci sentiamo di ringraziare la squadra, il mister, tutta la società, sempre presente ed orgogliosa di queste belle emozioni: i ragazzi hanno scritto una pagina indelebile per il calcio non solo di Sant’Antioco". I lagunari spesso hanno lavorato in condizioni precarie, senza campo, allenamenti dirottati all’ultimo momento in altri campi, un intero campionato in trasferta. Un vero miracolo sportivo. L'Antiochense ringrazia anche il presidente Davide Mei per avere ospitato a Giba per un intero campionato la formazione allenata da Fabio Piras.

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