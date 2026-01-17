Dopo l’importante successo conquistato in trasferta contro l’Ivrea (24-41), l’Amatori Rugby Capoterra è pronta a riabbracciare il proprio pubblico. Domenica 18 gennaio, con inizio alle 14:30, i giallorossi scenderanno in campo al Comunale di Via Trento per affrontare il Rugby Rho nell’ottava giornata del campionato nazionale di Serie B 2025/26.

La squadra allenata da Marcello Garau e Gabriele Ambus vive un momento estremamente positivo: la vittoria in Piemonte ha confermato la solidità del gruppo e ha consolidato il terzo posto in classifica con 22 punti. Un piazzamento prezioso, che l’obiettivo ora è difendere e possibilmente migliorare per rimanere a stretto contatto con le posizioni di vertice.

Due squadre con motivazioni diverse

Se Capoterra guarda in alto e cerca continuità, il Rugby Rho arriva in Sardegna con l’urgenza di raccogliere punti. La formazione lombarda occupa attualmente la sesta posizione con 16 punti, frutto di tre successi e quattro sconfitte.

Nell’ultimo turno è arrivato un ko pesante tra le mura amiche contro il Cernusco (14-37), risultato che ha permesso proprio ai rivali di avvicinarsi pericolosamente in classifica, portandosi a sole due lunghezze. È facile quindi immaginare un Rho combattivo e pronto a giocare una partita intensa per riscattarsi.

Mischia in crescita e segnali incoraggianti

La gara di Ivrea ha lasciato indicazioni molto positive allo staff tecnico. Nonostante l’assenza di Pace, la squadra ha mostrato grande lucidità, sfruttando al meglio le occasioni e dimostrando solidità difensiva nei momenti chiave del match.

In particolare, ha brillato il reparto della mischia. L’arrivo del pilone Jonas Petrakopoulos, proveniente dalla Major League Rugby statunitense, ha portato fisicità ed equilibrio alla prima linea. La sua presenza ha dato nuova energia all’intera mischia, che nella scorsa gara ha dominato le fasi di conquista e ha continuato a garantire avanzamento anche dopo i cambi nella ripresa. Un aspetto che potrà rivelarsi decisivo contro una squadra mobile e organizzata come il Rho, contro cui serviranno attenzione e intensità per tutti gli 80 minuti.

L’incontro sarà diretto dall’arbitro Massimiliano Dui di Nuoro.

