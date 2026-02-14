Si sono giocati oggi due delicatissimi anticipi della 21ª giornata del campionato di Eccellenza.

Nel big match del “Nino Manconi” di Tempio la spunta l’Ossese, che si impone 2-4 in rimonta contro il Tempio al termine di una gara intensa e ricca di emozioni.

I galletti partono forte e trovano il vantaggio al 23’ con Sanna, facendo esplodere il pubblico di casa. La reazione degli ospiti però è veemente: al 39’ arriva il pareggio firmato Mainardi, mentre al 43’ è Rodrigues a completare l’uno-due micidiale che vale il sorpasso prima dell’intervallo.

Nella ripresa l’Ossese dilaga: Tapparelli e Saba allungano ulteriormente, mettendo in ghiaccio il risultato. Nel finale Zirolia accorcia le distanze e fissa il punteggio sul definitivo 2-4.

Grazie ai tre punti conquistati, l’Ossese balza al comando della classifica con 39 punti, posizione che manterrà almeno per una notte in attesa delle gare di domenica. Il Tempio resta invece quinto a quota 34 punti.

È terminato senza reti lo scontro salvezza tra Santa Teresa e Villasimius. Uno 0-0 che muove la classifica: i biancocelesti salgono a 25 punti, mentre i sarrabesi si portano a 24, al momento fuori dalla zona playout.

Il resto della giornata si completerà domani (ore 15) con la capolista Nuorese che ospiterà il Carbonia, mentre l’Ilvamaddalena sarà di scena sul campo dell’Atletico Uri in uno dei match più interessanti del turno. Trasferta impegnativa anche per il Lanusei, atteso dal Buddusò.

Completano il programma Tortolì–Ferrini, scontro diretto in zona bassa, Taloro Gavoi–Iglesias e Sant’Elena–Calangianus, gara che si disputerà a Settimo San Pietro.

© Riproduzione riservata