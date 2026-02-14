L’ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna costringe allo stop diversi incontri dei campionati regionali. A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Direzione generale della protezione civile della R.A.S. e delle conseguenti ordinanze sindacali di chiusura degli impianti sportivi comunali, sono state ufficialmente rinviate tre gare in programma nel fine settimana.

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

Non si disputerà la sfida tra Atletico Bono e Coghinas Calcio, in calendario per oggi. Il provvedimento arriva dopo l’ordinanza emessa dal Comune di Bono che dispone, con decorrenza immediata, la chiusura dell’impianto comunale di gioco per condizioni meteo avverse. La gara è stata rinviata a data da destinarsi.

Stesso destino per l’incontro Uta Calcio 2020 – Tonara, anch’esso previsto per oggi. Anche in questo caso, l’ordinanza del Comune di Uta ha imposto la chiusura immediata del campo comunale, determinando il rinvio della partita.

CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA

Rinviata anche la gara tra Atletico Masainas e Verde Isola, valida per il Campionato Regionale di Prima Categoria e in programma per il 15 febbraio. Il Comune di Masainas ha disposto la chiusura dell’impianto comunale a seguito dell’allerta meteo, rendendo impossibile lo svolgimento dell’incontro.

Le nuove date per il recupero delle partite saranno comunicate nei prossimi giorni dagli organi competenti. Nel frattempo, resta alta l’attenzione sulle condizioni meteorologiche e sull’evoluzione dell’allerta in tutta l’isola.

