Il Quattro Mori è a un passo dalle semifinali della Europe Cup. Stasera al Palatennistavolo (ore 18) la seconda sfida dei quarti di finale con il Fenerbahce Sport Club Istanbul, già battuto 3-0 martedì in Turchia. Il Quattro Mori, proveniente dopo l’eliminazione dal secondo turno della Champions League, ha dato dimostrazione di solidità in garauno lasciando un solo set alle avversarie. Anche oggi, come martedì, nel Fenerbahce è assente la giocatrice più forte, Elizabeta Samara, numero 29 del mondo, impegnata negli ottavi di finale nel torneo del circuito WTT di Chennai, in India. Ma le altre giocatrici non sono da sottovalutare, pur battute all’andata. Come Sibel Altinkaya, numero 70 del ranking mondiale, ed Ece Harac, numero 135. Ma Hengyu, Elizabeth Abraamian e Miriam Carnovale non hanno avuto nessun timore giocando, e vincendo, tre intense partite. In semifinale è già pronta la squadra avversaria, l’Hodonin, formazione della Repubblica Ceca, che ha battuto ai golden set il Novi Sad (Serbia).

Campionati

C’è poco da annoiarsi anche nell’altro capo dell’isola. Per la terza giornata della serie A1 maschile, nella Palestra del Corso Cossiga, è in programma TT Sassari-Muravera, un derby tutto da gustare. Con l’attuale classifica sarebbe un anticipo dei playoff scudetto. Il TT Sassari affianca la Bagnolese in vetta, ma è penalizzato dalla sconfitta nello scontro diretto, il Muravera è terzo staccato di cinque punti. Domani sarà il Santa Tecla Nulvi ad affrontare in trasferta la Bagnolese.

In serie A2 maschile stasera il Quattro Mori gioca a Mazzano contro il TT Marco Polo, ultimo con zero punti. Domani il Norbello ospita il Pieve Emanuele, penultimo.

In A2 femminile quarto, e penultimo, concentramento. Domani le squadre del girone B con Norbello Blu e Quattro Mori, sono a Verzuolo, giocano a Chiavari le due squadre del Muravera nel girone C. Viaggiano a Casamassima Norbello Giallo, Norbello Guilcer e TT Sassari nel girone D.

