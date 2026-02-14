palla ovale
14 febbraio 2026 alle 14:57
Serie B, anticipo romano per l’Olbia RugbyPer l’undicesima giornata del girone 4, i galluresi di scena sul campo dell'Olimpic Club
Anticipo casalingo per l'Olbia, impegnato nell'undicesima giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B di rugby.
Alle 14.30, le api olbiesi affronteranno la Roma Olimpic Club al Centro Sportivo Renato Speziali.
Il XV gallurese, secondo, arriva dal 17-11 casalingo sul Gubbio, mentre i romani, ultimi, hanno perso 60-5 sul campo del Perugia.
All'andata, l'Olbia si impose 58-3 al Campo Comunale Basa.
Dirige l'incontro il signor Giorgio Schinchirimini di Fermo.
