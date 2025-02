Il momento preoccupa, la squadra attraversa una crisi che si allunga nel tempo con la classifica che vede ora l'Alghero sestultimo (col San Teodoro) nel campionato di Eccellenza. La società catalana e l’allenatore Gian Marco Giandon hanno deciso di interrompere consensualmente il rapporto di collaborazione con l’intento di dare una scossa alla squadra in vista del prosieguo della stagione.

La dirigenza giallorossa ha ringraziato mister Giandon «per la professionalità e per il lavoro svolto in queste due stagioni, con l’importante traguardo dell’Eccellenza raggiunto lo scorso anno grazie ad una strepitosa cavalcata. Ma soprattutto la dirigenza intende ringraziare l’uomo Giandon che con umiltà, dedizione e sacrificio ha condotto la squadra sinora. Grazie mister e auguri per il futuro».

Sabato, con un nuovo allenatore, l’Alghero ospiterà il Budoni capolista. È il secondo cambio in panchina oggi nel calcio sardo: in Serie D, l’Ilvamaddalena ha sostituito Massimiliano Fascia con Sandro Acciaro.

