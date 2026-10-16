Eccellenza, il Terralba F. Bellu va a far visita al TempioI terralbesi sono reduci dalla vittoria contro il Calangianus
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Tutte in campo domenica le formazioni dell’oristanese che prendono parte ai campionati di Eccellenza e Promozione.
In Eccellenza, il Terralba F. Bellu sarà impegnato in trasferta, sul campo del fanalino di coda Tempio. I terralbesi sono reduci dalla vittoria contro il Calangianus, preziosa sia dal punto di vista del risultato (3-1) che per la prestazione. Nonostante le assenze, infatti, l’undici allenato da Roberto Concas ha espresso buone trame e messo in luce i tanti giovani schierati. Ora l’impegno di Tempio, test importante per dare continuità ai risultati.
In Promozione, girone A, il big match sarà quello di Samugheo, dove i padroni di casa ospiteranno il Selargius, capolista a punteggio pieno, lanciatissima e miglior difesa del girone (solo 2 reti subite). Un’altra prova di maturità attende la compagine allenata da Federico Trudu, dopo il doppio confronto (campionato e Coppa Italia) con l’Arborea, nel quale sono arrivate due sconfitte ma prestazioni positive. Passando proprio all’Arborea, i gialloblu cercheranno di portare a casa i 3 punti nella trasferta sul campo dell’Atletico Masainas. La formazione guidata da Maurizio Firinu avrà davanti una squadra che per il momento ha ottenuto 3 punti e si trova in penultima posizione. Cerca il riscatto la Tharros, in fondo alla classifica con 0 punti, nella sfida casalinga contro il CUS Cagliari, vittoriosi nell’ultima giornata disputata contro l’Arbus Guspini Costa Verde (4-2). Gli oristanesi, dopo 5 giornate, hanno un bilancio di 1 pareggio e 4 sconfitte. La prima vittoria stagionale sarebbe fondamentale per morale e classifica.
Nel girone B, il Bosa ospiterà il San Giorgio Perfugas. I bosani sono risaliti in classifica dopo la vittoria di Thiesi (1-3) e puntano a confermarsi contro una squadra che nell’ultimo turno ha perso in casa contro il Li Punti per 0-1.