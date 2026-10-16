Cinque partite, zero gol subiti. È il biglietto da visita del Campanedda, squadra sassarese, che divide la vetta del girone B di Promozione con l'Ozierese a quota 13, con quattro vittorie e un pari a testa. Per costruire il primato gli sono bastate sei reti. Domenica alle 16, orario di tutte le gare della sesta giornata, la squadra sassarese fa visita al Buddusò, terzultimo a 3 punti e ancora senza successi, al comunale "Borucca". Arbitra Alessandro Atzei di Cagliari.

L'Ozierese, miglior attacco del girone con 18 reti, riceve allo stadio "Angelo Masala" il Macomer, a quota 4 e ancora a secco di vittorie, ma con quattro pareggi in cinque gare. Dirige Samuele Palmeri di Cagliari.

Un punto sotto la coppia di testa inseguono Castelsardo e Coghinas, a 12. Il Castelsardo, appena due reti incassate, è atteso al comunale "Giuseppe Mulas" dal Fonni (5), con Nicola Murgia di Tortolì. Il Coghinas fa visita al Li Punti, a 3 punti dopo due di penalizzazione, sul campo di Li Punti a Sassari: arbitro Samuel Pilo di Sassari.

Sfida d'alta classifica a Nulvi, dove al comunale "Antonello Canu" il Monte Alma, quinto a 10 e terzo attacco con 13 reti, ospita l'Arzachena (8). Fischietto a Nicolò Fronteddu di Nuoro. Al "Campo Italia" il Bosa (7), che ha segnato 10 gol ma ne ha subiti 13, affronta il San Giorgio Perfugas (4), dirige Federico Paulis di Cagliari.

Nelle retrovie, il Luogosanto (5) riceve al comunale "Luigi Lacu" l'Ovodda, a quota 3 e con 18 reti subite, arbitro Andrea Pau di Nuoro. Allo "Scalarba" la Macomerese (6) attende il Thiesi, ultimo a zero punti dopo cinque sconfitte e con 18 gol incassati, con la direzione di Mariano Piras di Sassari.

© Riproduzione riservata