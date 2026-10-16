Tornano in campo, tra sabato e domenica, le squadre oristanesi che prendono parte al torneo di Prima Categoria, nei gironi B e C.

Fari puntati sul girone C, dove domani, con inizio alle 16, andrà in scena il derby tra Abbasanta e Ghilarza. Appuntamento che mancava da 13 anni circa (ultima sfida il pareggi per 1-1 del 2013) e atteso da entrambe le comunità. Scenderanno in campo due squadre che attraversano un periodo positivo. L’Abbasanta è reduce dal pareggio sul difficile campo della Bittese (1-1), mentre il Ghilarza ha vinto in casa contro la Lulese per 4-1. A dirigere l’incontro sarà Francesco Fontana della sezione di Olbia.

Nel girone B, invece, tutti in campo domenica. Impegni casalinghi per C.R. Arborea e Freccia Parte Montis, rispettivamente contro Gonnosfanadiga e Segariu. C.R. Arborea che punta a confermare il buon inizio di stagione contro una formazione attualmente a 2 punti dalla vetta. I mogoresi, invece, sono chiamati a riscattare la sconfitta in casa dell’Orrolese (2-1) affrontando una compagine ancora a secco di punti. Giocheranno in trasferta Santa Giusta e Sanverese. I lagunari vanno a far visita alla Verde Isola Carloforte, attuale capolista, a punteggio pieno, miglior attacco (con 12 gol fatti) e difesa (0 reti subite) del girone. La Sanverese, infine, sarà impegnata a Decimoputzu, formazione che occupa una posizione di centro classifica, con l’obiettivo di portare a casa i primi punti stagionali.

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