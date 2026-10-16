Dare continuità al successo contro Vicenza e trovare i primi punti lontano da casa. È questo l'obiettivo della Sardegna Marmi Virtus Cagliari, attesa dalla trasferta sul parquet dell'Ecodem Alpo nella terza giornata del campionato di Serie A2 Femminile.

La formazione di Fabrizio Staico arriva all'appuntamento con il morale rinfrancato dalla vittoria casalinga per 85-77 contro Vicenza, che ha permesso alle biancoblù di riscattare la sconfitta di misura subita all'esordio contro la Futurosa Trieste.

Di fronte ci sarà un'avversaria con lo stesso bilancio delle cagliaritane, una vittoria e una sconfitta, ma soprattutto con un attacco particolarmente efficace. Nelle prime due giornate Alpo ha realizzato 78,5 punti di media, tirando con un notevole 48% da tre punti (21/44).

Tra le principali osservate speciali ci sarà Antonia Peresson, playmaker di Alpo e miglior realizzatrice della squadra con 17,5 punti di media. Attenzione anche a Francesca Parmesani (12,5), Sofia Marangoni (11,5) e Alice Gregori (7,5), oltre alla presenza sotto canestro di Serena Soglia.

Per la Virtus sarà dunque importante contenere la pericolosità delle tiratrici avversarie e migliorare il controllo dei tabelloni, uno degli aspetti sui quali Staico ha dovuto lavorare maggiormente dopo l'esordio di Trieste.

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