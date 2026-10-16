Parte oggi, con gli anticipi di Divisione Regionale 2, il lungo e denso weekend cestistico regionale.

Serie B Femminile. Dopo l’esordio dello scorso weekend, il programma della seconda di andata propone l’interessante scontro tra Fenix Sassari e Astro Cagliari, entrambe vittoriose all’esordio. Ecco il quadro completo di giornata: Antonianum Quartu-Elmas, domani ore 19.30; Basket Su Planu-Mercede Alghero, domani ore 19; Dinamo Lab-Settimo, domenica ore 18.30; Fenix Sassari-Astro Cagliari, domenica ore 17.30. Riposa Sap Alghero.

Divisione Regionale 1. Turno contraddistinto dai numerosi incroci tra le formazioni del Sud e quelle del Nord. Spicca, inoltre, l’incrocio tra Elmas e Ferrini Quartu. Il programma completo del weekend della seconda giornata di andata: Elmas-Ferrini Quartu, domani ore 19; Basket San Sperate-Santa Croce Olbia, sabato ore 19.15; Genneruxi-CUS Sassari, domani ore 19; M.B.A. Alghero-Serramanna, domani ore 19; Shardana Basket Sassari-Astro Cagliari, domenica ore 17.30.

Divisione Regionale 2. Si torna in campo stasera con due sfide: la prima nel girone A “Sud”, tra Iglesias e Carloforte; la seconda sarà l’esordio del girone “Nord”, con la partita tra Accademia Olmedo e Team Sassari Sport. Ecco le partite al completo. Sud (2° giornata di andata). Girone A: Basket Iglesias-Carloforte, stasera ore 19.45; Basket Assemini “Black”-Madas Siliqua, domani ore 18; Calasetta Basket-Beta, domenica ore 19; Carbonia-Cagliari Basket, lunedì ore 20.30; Sinnai Basket-Basket Assemini “White”, mercoledì ore 21; Settimo-Sulcis Spes (17/11). Girone B: Marrubiu-Antonianum Quartu, domani ore 19; Primavera-Mogoro, domenica ore 20; Il Gabbiano-Ferrini Quartu, domenica ore 20; Genneruxi-Vitalis San Gavino, mercoledì ore 21.15; La Casa del Sorriso-Astro, (23/10); Condor Monserrato-Azzurra Oristano (12/11). Girone Nord (1° giornata di andata): Accademia Olmedo-Team Sassari Sport, stasera ore 21; M.B.A. Alghero-Olimpia Olbia, domani ore 19.30; Virtus Olbia-Fenix Sassari, domani ore 18; Macomer 2.0-Arzachena Basket, domani ore 19; Masters Sassari-Pall. Nuoro, domenica ore 20; Shardana Basket-Demones Ozieri, domenica ore 15; Nova Pallacanestro-Basket Ghilarza, domenica ore 17.

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