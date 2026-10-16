Seconda categoria Girone A: il Kalagonis vince a tavolino la gara col San PaoloVola al primo posto
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Sul campo la gara di sabato scorso del girone A della Seconda categoria fra il Kalagonis e la San Paolo è finita in parità col risultato di 1-1.
Lo stesso risultato è stato ora ribaltato dal giudice sportivo della Figc col successo a tavolino del Kalagonis per 3-0. Una vittoria che consente alla squadra di Maracalagonis a volare al primo posto con 9 punti, in vetta al girone A.
Secondo quanto si legge nel comunicato federale, la San Paolo ha utilizzato il calciatore Samuele Cossu, risultato non tesserato alla data della gara. «Dalle risultanze degli atti ufficiali - si legge nel comunicato Figc - risulta che il calciatore Cossu Samuele ha preso parte alla gara senza averne titolo, non risultando tesserato alla data del 10 ottobre, giorno della disputa della partita in esame».
In virtù di questa decisione il Kalagonis vola, come detto, al primo posto in classifica del girone A della Seconda categoria, superando Frassinetti e Settimo, fermi a sette punti.