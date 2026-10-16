"Certi amori non finiscono mai". Così inizia il post su Instagram del Decimoputzu per annunciare il ritorno di Fabrizio Casu. L'esterno classe 2000 torna a vestire i colori biancoblù dopo una stagione a Uta e un breve passaggio all'Accademia Sulcitana, in Promozione.

Il profilo

Attaccante esterno ma all'evenienza ricopre agevolmente tutti gli altri ruoli offensivi, abile nel dribbling e nell'uno contro uno. 38 le reti segnate in due stagioni con il Decimoputzu dal 2023 al 2025. Poi il passaggio all'Uta, in cui ha siglato 7 gol contribuendo all'ottima annata dei biancoverdi. In estate ha firmato per l’Accademia Sulcitana, neopromossa in Promozione, ma dopo pochi mesi le strade si sono separate per una questione di scelte, in un clima di rispetto reciproco e mantenendo buoni rapporti con il club.

Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Carbonia, Villasimius, Villamassargia e Antiochense Calasetta tra Promozione e Prima Categoria. Tra le sue esperienze anche una parentesi al Caxias do Sul in Brasile, che lo ha plasmato tanto anche sullo stile di gioco. Adesso un'avventura, in una squadra in cui ha già dimostrato di poter essere decisivo. La squadra di Piras ha iniziato la stagione con una vittoria in tre partite, ma con tutti i presupposti per raddrizzare la situazione. Adesso, anche con un Casu in più.

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