Domenica 25 gennaio, per la nona giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A di rugby, l'Amatori Alghero gioca sul campo dell'Amatori&Union Milano.

Il XV di coach Marco Anversa è reduce dal turno di riposo dovuto al ritiro dal torneo del Noceto e occupa il quinto posto. Due posizioni e sei punti dietro ci sono i meneghini, che arrivano dalla sconfitta per 30-15 nel derby lombardo in casa del Lecco.

L'appuntamento è per le 13.30 al Campo Crespi. Dirigerà l'incontro il signor Daniele Vagnarelli di Milano.

