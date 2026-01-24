L’atleta turritano Diego Nappi, velocista delle Fiamme oro, campione europeo under 20 nei 200 metri, è uno degli sportivi in nomination per l’assegnazione del titolo “Campione dei Ragazzi”. Da oggi, 24 gennaio, e fino al 15 febbraio sono ufficialmente aperte le votazioni, accessibili esclusivamente attraverso il sito ufficiale del Premio, dove il pubblico potrà esprimere la propria preferenza per sostenere il percorso degli atleti in nomination e contribuire anche all’aggiudicazione del titolo di “Campione dei Ragazzi”. Per Diego Nappi la categoria è Giovani Uomini.

Lunedì 16 marzo presso The Space Cinema di Parco de’ Medici (Roma), alla presenza di atleti, ospiti istituzionali e figure di primo piano del mondo dello sport e della comunicazione so effettuerà la premiazione. Le nomination sono divise per categoria e nelle top uomini compaiono Jannik Sinner (tennis), Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon (nuoto), Mattia Furlani (atletica) e Simone Barlaam (nuoto paralimpico). Nelle top donne: Jasmine Paolini (tennis), Nadia Battocletti e Antonella Palmisano (atletica), Sofia Raffaeli (ginnastica ritmica) e Federica Brignone (sci alpino). Giovani uomini: Carlos D’Ambrosio (nuoto), Digo Nappi (atletica), Filippo Pelati (nuoto artistico), Filippo Grigolini (ciclocross) e Danilo Faso (tennistavolo).

Giovani donne: Alessandra Mao (nuoto), Kelly Doualla (atletica), Tara Dragas (ginnastica ritmica), Tyra Caterina Grant (tennis) e Giorgia Pellizzotti (ciclocross). Rivelazione uomini: Simone Cerasuolo (nuoto), Andrea Dallavalle e Iliass Aouani (atletica leggera), Matteo Avanzini (karate) e Marco Cicchetti (atletica paralimpica).

Rivelazione donne: Assunta Scutto (judo), Sara Curtis (nuoto), Erika Saraceni (atletica), Sirine Charaabi (pugilato) e Susanna Cicali (canoa).

Team Top uomini: Nazionale pallavolo, Team Coppa Davis (tennis), quattro di coppia (canottaggio), Team Fioretto (scherma), team Sciabola (scherma paralimpica). Team Top donne: Nazionale pallavolo, Team Billie Jean King Cup (tennis), Team Fioretto (scherma), duo libero (nuoto artistico), Team U20 pallacanestro. Team Misti: trampolino 3m (tuffi), doppio mix di tennis, doppio mix di curling, staffetta 4x50m stile libero (nuoto) e 8 misto (canottaggio).

