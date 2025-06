La Virtus Cagliari muove i primi passi nella costruzione del roster per il prossimo campionato di Serie A2 Femminile, ripartendo da due certezze. Il club ha ufficializzato i rinnovi della playmaker Monika Naczk e dell’ala Mounia El Habbab, entrambe protagoniste di una stagione molto positiva con la maglia biancoblù.

Naczk, classe 1995, sarà nuovamente la regista titolare della formazione allenata da coach Staico. Arrivata lo scorso anno, la giocatrice polacca ha chiuso la regular season con una media di 10,3 punti, 3 assist e 2 recuperi a partita.

«La stagione appena trascorsa mi ha regalato tante emozioni positive, in campo e come parte di una comunità che sta chiaramente crescendo», ha dichiarato Naczk. «Ogni partita è stata speciale grazie all’energia dei tifosi. Sono cresciuta molto e ora sono ancora più motivata: facciamo in modo che la prossima stagione sia ancora migliore».

Accanto a lei, conferma anche per Mounia El Habbab, che resterà alla Virtus Cagliari dopo una delle sue migliori annate in carriera. L’ala classe 1994 ha chiuso il campionato con 13 punti e 8 rimbalzi di media, alzando ulteriormente il livello ai playoff, dove ha viaggiato a 24 punti di media. Una pedina importante, sia dal punto di vista tecnico che dell’esperienza, su cui la società intende costruire le basi del nuovo progetto.

