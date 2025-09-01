Eccolo l'esterno che mancava nello scacchiere rossoblù. La Torres ha preso in prestito Mateo Scheffer Bracco classe 2004.

L’esterno basso di piede destro, ma capace di giocare indifferentemente sia a destra che sinistra, nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Atalanta Under 23 con cui ha disputato 25 partite (siglando un gol) in Regular Season, a cui vanno aggiunti altri 4 match nei Playoff di Serie C ed una rete realizzata proprio contro i rossoblù. Scheffer Bracco arriva in prestito dalla Carrarese.

© Riproduzione riservata