La Torres ingaggia l'esterno Mateo Scheffer BraccoIl ventunenne arriva in prestito dalla Carrarese
Eccolo l'esterno che mancava nello scacchiere rossoblù. La Torres ha preso in prestito Mateo Scheffer Bracco classe 2004.
L’esterno basso di piede destro, ma capace di giocare indifferentemente sia a destra che sinistra, nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Atalanta Under 23 con cui ha disputato 25 partite (siglando un gol) in Regular Season, a cui vanno aggiunti altri 4 match nei Playoff di Serie C ed una rete realizzata proprio contro i rossoblù. Scheffer Bracco arriva in prestito dalla Carrarese.