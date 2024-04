In dieci secondi l'Under 19 della Sardegna ribalta il Piemonte Valle d'Aosta e vola in finale al Torneo delle Regioni di calcio a 5. Chighini e Melis trovano negli ultimi due minuti di partita i due gol che regalano alla rappresentativa di Fabio Perdighe la vittoria nella semifinale per 4-3. Il primo tempo si era chiuso sul 2-2 (reti isolane di Murtino e Addari). A inizio ripresa il nuovo vantaggio piemontese, ribaltato in un incredibile finale dalla Sardegna. Domani alle ore 18 la finalissima contro i pari età della Calabria, che nell'altra semifinale hanno battuto la Sicilia per 1-0.

Femminile. Nulla da fare invece per la rappresentativa femminile. La squadra allenata da Tuveri è stata battuta 3-1 dal Veneto campione in carica. Di Boussaid la rete sarda, arrivata nell'ultimo minuto di gioco dopo le prime tre reti venete.

