La Sardegna Marmi Cagliari centra la seconda vittoria consecutiva in A2 Femminile, imponendosi sul campo di Salerno con il punteggio di 55-49. Dopo il successo esterno di Empoli, le biancoblù di coach Staico hanno confermato il loro buon momento, mostrando carattere e compattezza anche nei momenti di difficoltà.

La gara è stata equilibrata e combattuta sin dalle prime battute. La Virtus, grazie a Zieniewska, ha provato subito a staccarsi (13-5), ma Salerno ha reagito con un break di 11-0, chiudendo avanti il primo quarto (16-13). Nel secondo periodo, la partita resta punto a punto, con El Habbab costretta a uscire temporaneamente per tre falli; al termine della prima metà di gara, le padrone di casa conducono di misura (27-25).

Nel terzo quarto, la Sardegna Marmi trova la svolta: con El Habbab rientrata in campo, Zieniewska e Naczk firmano un break di 11-0 che vale il nuovo vantaggio (39-34) e consolida la testa del match (41-36). Negli ultimi dieci minuti, la Virtus gestisce la gara nonostante il tentativo di rientro di Salerno, fino ai canestri decisivi di El Habbab e Naczk che chiudono il match.

In doppia cifra Zieniewska, Naczk ed El Habbab, ma il successo è frutto del contributo di tutte le giocatrici impiegate. Salerno ha tirato meglio da due e da tre punti, ma la Virtus ha fatto la differenza dalla lunetta, chiudendo con un 16/19 (84%) contro il 50% delle padrone di casa.

Salerno Basket-Virtus Cagliari 49-55

Salerno Basket ’92: Valtcheva 13, Gatti 8, Pandori 3, Denes 9, Varga 11, Tau 2, Pappagallo ne, Valentino, Guerrieri 3, D’Amico ne, Scolpini. Allenatore Nardone

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 15, Zieniewska 16, El Habbab 10, Corda 6, Pellegrini Bettoli 2, Deidda ne, Gallus, Pasolini ne, Mattera 4, Tykha 2, Anedda. Allenatore Staico

Parziali: 16-13; 27-25; 36-41

