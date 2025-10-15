Dopo Cus e Virtus, anche la Nuova Icom Selargius si unisce alla festa delle formazioni sarde nel secondo turno della Serie A2 Femminile. Le giallonere di coach Maslarinos piegano al PalaVienna il Salerno Basket ’92 per 59-44, centrando la prima vittoria del loro campionato in Serie A2 Femminile

Avvio incoraggiante per Mura e compagne, subito avanti 21-15 dopo il primo quarto. Poi però l’intensità offensiva è calata, e le campane, trascinate da una Varga in gran serata (17 punti), sono riuscite a rientrare, arrivando addirittura a condurre di una lunghezza prima dell’ultima pausa (40-39).

Lì, quando la gara sembrava incanalarsi sul filo dell’equilibrio, il Selargius ha cambiato passo. La difesa è diventata un muro, e l’ultimo quarto si è trasformato in un dominio: parziale di 20-4 e match archiviato con autorità. Protagonista assoluta l’argentina Isabella Ingenito, implacabile dall’arco (23 punti con 6/10 dall'arco), ma determinante anche l’apporto del gruppo, dalla solidità di Juhasz (9) alla concretezza di Erikstrup (8).

San S. Selargius-Salerno Basket 59-44

Nuova Icom Selargius: Mura, Berrad 6, Erikstrup 8, Ceccarelli 6, Juhasz 9, D’Angelo 5, Ingenito 23, Pinna, Ruggeri ne, Valenti ne, Demetrio Blecic 2, Porcu. Allenatore Maslarinos

Salerno Basket: Valtcheva 6, Gatti 4, Pandori 6, Denes 9, Varga 17, Tau, Pappagallo ne, Valentino 2, Guerrieri, Scolpini ne. Allenatore Nardone

Parziali: 21-15; 30-34; 39-40

