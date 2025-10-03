La Nuova Icom Selargius debutta in casa di ValdarnoLa sfida è in programma sabato 4 ottobre alle 15 al PalaGalli
La Nuova Icom San Salvatore Selargius apre la sua 14esima stagione consecutiva in Serie A2 femminile con la trasferta sul parquet della Polisportiva Galli Valdarno. La sfida è in programma sabato 4 ottobre alle 15 al PalaGalli.
Per il club giallonero e per il presidente Marco Mura sarà un’annata particolare, in vista di un traguardo storico:
«Il 3 agosto 2026 la società compirà cinquant’anni - ha ricordato -. Ci stiamo già preparando a una grande festa, ma adesso pensiamo all’esordio in campionato. Posso dire che siamo a buon punto».
Il precampionato ha offerto buoni segnali, anche contro avversarie di categoria superiore come la Dinamo Sassari:
«Le amichevoli sono state utili per testare gli schemi, le giovani e l’alchimia con i nuovi acquisti - ha spiegato Mura -. Le straniere Erikstrup e Juhasz, insieme al ritorno di Blecic, hanno trovato un gruppo già affiatato e si sono subito messe a disposizione del collettivo».
C’è ottimismo anche in vista della nuova stagione: «Siamo una squadra competitiva e completa, con buone rotazioni» ha aggiunto il presidente.
Il debutto di sabato sarà subito un test significativo per la squadra di coach Maslarinos e capitan Ceccarelli:
«La Pol. Galli è un avversario già conosciuto in passato, sarà un bel banco di prova - ha concluso Mura -. Vedo Sanga, Livorno, Empoli e Costa come candidate a recitare un ruolo da protagoniste, ma anche noi sapremo dire la nostra».