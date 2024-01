Colpo di mercato della Nuorese (Promozione, girone B). Alla corte di Antonio Prastaro arriva il giocatore francese Emile Ngoy, classe 1997. Attaccante possente (alto 1.90) e anche dotato di buona tecnica. Era quello che serviva alla capolista per finalizzare le numerosi occasioni che crea durante ogni gara. La squadra di Prastaro sta facendo davvero bene sul piano del gioco ma mancavano i gol così la società è corsa subito ai ripari.

Ngoy arriva dall’Ashford Utd, campionato inglese. In precedenza aveva giocato in Scozia con Stranraer, Gretna e Brechin City e sempre in Inghilterra col Dorchester. Un’esperienza anche in Galles col Llanelli. È stato anche in Italia nel 2018 al Rieti. cresciuto nelle giovanili di Rio Ave e Santa Clara (in Portogallo) dove ha poi indossato le maglie di Salgueiros e Moura. Un ottimo curriculum.

