Il recupero della sfida con l’Atletico Bono, vinto 2-1, frutta all’Arzachena 3 punti che valgono il sesto posto nel girone B del campionato di Promozione.

Con un gol di Loddo allo scadere la squadra di Mauro Ottaviani si è aggiudicata ieri la gara valida per la 4ª giornata di ritorno. Una partita in cui hanno fatto tutto gli smeraldini, in vantaggio al 14’ su rigore con Bonivardi e riacciuffati al quarto d’ora della ripresa dall’avversario in virtù dell’autorete di Copetti: decisivo al 90’ il gol di Loddo su assist di Donati. “È stata una vittoria sofferta: sull’1-0 abbiamo sprecato quattro o cinque occasioni da rete, per fortuna siamo stati bravi a rifarci dopo l’infortunio, diciamo così, del nostro portiere, e a spuntarla all’ultimo minuto”, commenta a freddo Ottaviani.

“Magari, siamo stati meno bravi in termini di concentrazione e cattiveria: quando mancano, contro squadre che, come l’Atletico Bono, lottano nelle ultime posizioni per non retrocedere, rischi di fare figuracce”, sottolinea, poi, l’allenatore dell’Arzachena, che con 33 punti “vede” il traguardo della salvezza diretta anticipata. Occhio, però, alle insidie. “Sabato a Perfugas ci aspetta un’altra partita difficile”, aggiunge Ottaviani, che per l’anticipo col San Giorgio Perfugas conta di recuperare il capitano Bonacquisti, alle prese con un problema muscolare, “ma sarà difficile anche per loro”.

