Entrate a canestro, tiri da 3, difesa e stoppate ma soprattutto tanto sano divertimento, impreziosito in questa edizione dal progetto "IntegriAmoci" che vedrà partecipare 7 società formate da atleti con disabilità intellettiva.

Riparte oggi, nuovamente da Domusnovas, il circuito Fisb dello streetball (il basket 3 vs 3) che vedrà disputarsi 20 tappe nell'Isola con conclusione a Pula ai primi di settembre. Oltre 60 le società del basket isolano coinvolte per una grande festa di sport e inclusione. Ben 150 gli atleti impegnati oggi e domani a Domusnovas nella manifestazione dal titolo "Domus Steet Festival" che aprirà il calendario. Nella suggestiva cornice del parco Scarzella si parte, in serata, con il minibasket per proseguire tra oggi e domani con gli amatori, le categorie under 12, 14 e 16 e i pro maschili e femminili.

«Una manifestazione in continua crescita - commenta Luca Manchetti, responsabile regionale Fisb Sardegna - come confermano le 5 tappe in più previste quest'anno e i tantissimi cestisti che si sono iscritti. Quasi un obbligo ripartire da Domusnovas nella splendida location del parco Scarzella che ha dato inizio a tutto a 3 anni fa». È la Poliportiva Domus ad organizzare e coordinare le tappe domusnovesi: «Per noi - spiega Sonia Cannas del direttivo - è un onore aprire il circuito e divertirci. La nostra società è nata 3 anni fa proprio grazie alla prima edizione di questa manifestazione che è ormai diventata un appuntamento fisso e molto atteso dell'estate domusnovese». Entusiastico il commento dell'assessore allo Sport Davide Aru: «Sarà una bella festa di sport e inclusione nella quale avremo l'onore di ospitare 4 società di basket con atleti speciali. Invito tutti al parco Scarzella anche per far sentire a loro tutto il nostro sostegno».

