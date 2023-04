Doppio momento inaugurale questa mattina. L’inizio del torneo di calcio Under 14 Sardegna Talent Trophy e inaugurazione del nuovo campo Pietro Secci completamente ristrutturato, dove si è svolto il primo incontro tra la squadra di casa Ilvamaddalena e il blasonato Liverpool.

La manifestazione, confermata anche per il 2024 a La Maddalena, prevede un calendario di 8 gironi con 32 squadre legate ai club di Serie A e provenienti da tutta Europa come Liverpool, Benfica, Ajax, Valencia, Bayern, Leeds. Grandi club anche per le italiane come Roma, Empoli, Fiorentina, Inter, Cagliari e la squadra fondata da Francesco Totti la Totti Accademy. Le partite si disputano nello stesso campo Pietro Secci e presso il Salvatore Zichina a La Maddalena e al Manlio Scopigno di Palau. Oltre settecento atleti, più di mille con organizzatori, dirigenti e talent scout, presenzieranno alle 8 partite giornaliere che si disputeranno sino al giorno della finale prevista per il 10 aprile allo stadio Salvatore Zichina.

“Un momento da incorniciare”, afferma il sindaco Lai. “Non capita certo tutti i giorni di inaugurare una struttura sportiva in occasione di un calcio di inizio partita come Ilva - Liverpool. Oggi ci affermiamo per il secondo anno consecutivo come meta privilegiata per lo svolgimento del torneo di calcio under 14 più importante di Italia. Ci siamo preparati a lungo per questo momento e siamo riusciti in tempi record ad essere pronti con la nuova struttura completamente ristrutturata. Il delegato allo Sport Milena Orrù ha svolto un ruolo chiave non soltanto per aver seguito i complessi aspetti amministrativi, ma è andata oltre sovrintendendo ai lavori dello stadio”.

