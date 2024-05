Si ferma in semifinale playoff il sogno Serie A della Leonardo. Non è bastata la doppietta di capitan Tidu: la formazione cagliaritana è stata battuta 6-2 a Pordenone nel match di ritorno degli spareggi di A2 élite, vedendo così sfumare la possibilità di andarsi a giocare la promozione nella finale di domenica a Faenza.

La squadra di Petruso arrivava alla sfida forte della vittoria per 4-1 conquistata nell'andata in Sardegna. Il largo vantaggio è stato però subito colmato dal Pordenone, capace di sbloccare la gara di ritorno dopo neanche un minuto e chiudere il primo tempo avanti 4-0. A inizio ripresa Tidu trasforma il rigore del 4-1 che manderebbe la semifinale ai supplementari, ma è immediato il 5-1 dei padroni di casa. Nel finale la Leo ci prova col portiere di movimento, subendo il 6-1 e segnando il definitivo 6-2 ancora con Tidu quando ormai è troppo tardi.

Si chiude così la stagione più che positiva della Leonardo: dopo un ottimo campionato in A2 élite chiuso al quarto posto, gli arancioneri sono andati vicinissimi alla finale per la promozione in Serie A.

