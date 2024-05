Restano tre partite tra la Leonardo e la promozione in Serie A. I cagliaritani hanno superato i quarti di finale dei playoff di A2 élite, vincendo entrambe le gare contro la CDM Futsal. Dopo il 2-0 casalingo dell'andata, la squadra di Petruso si è ripetuta anche in trasferta con il 5-3 a Campo Ligure firmato da Pusceddu, Guti, Dos Santos e Acco (doppietta). Ora la Leo è attesa dalla doppia sfida in semifinale contro il Pordenone (andata sabato al PalaConi). Poi l'eventuale finalissima il 1° giugno in gara secca e campo neutro.

C1. Sorride anche il Quartu, che vince 10-4 l'andata del primo turno dei playoff nazionali di C1. A Elmas, la formazione allenata da Diana ha battuto il Rho Futsal. Sabato 25 maggio il ritorno in Lombardia.

Femminile. La Mediterranea batte 4-3 la Roma nell'andata degli spareggi promozione. Le cagliaritane si sono aggiudicate la prima delle due sfide tra le prime classificate in Serie B e che mette in palio la promozione in Serie A. Domenica ci sarà il ritorno a Roma. Si ferma invece la corsa nei playoff di B femminile per la Jasnagora, sconfitta 5-2 in trasferta dal Pero.

© Riproduzione riservata