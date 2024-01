Il weekend del calcio a 5 sardo si è chiuso con il pareggio della Leonardo. Nel posticipo di Serie A2 élite, i cagliaritani sono stati raggiunti due volte dalla CDM Futsal, chiudendo alla fine la gara del PalaConi sul 2-2. I gol sono arrivati tutti nel primo tempo con l'1-0 di Dos Santos e il 2-1 di Siddi, con i liguri capaci sempre di rispondere. Alla fine per la Leo si tratta di un buon punto in chiave playoff per conservare il quarto posto in classifica.

Serie A2. Pareggia anche il Sestu Città Mediterranea nella prima di ritorno di Serie A2. In casa contro la Canottieri Belluno finisce 2-2 con i gol di Murroni e Girardi per gli isolani.

Serie B. La Jasnagora vince il derby di Serie B contro l'Elmas per 4-2. Sorride anche il C'è Chi Ciak con il 4-3 interno sull'Energy Saving secondo in classifica. Successo importante in chiave salvezza per il Monastir con il 6-2 sul Miti Vicinalis. Il Sardinia Futsal trova il pareggio a 30 secondi dalla sirena sul campo della capolista Futsal Fucsia Nizza e impatta sul 2-2. Sconfitte per Città di Cagliari (7-3 in casa contro lo United Pomezia) e Domus Chia (7-2 in trasferta contro la Velletri Technology). Turno di riposo per l'Alghero.

Serie C1. Cambia la capolista del massimo campionato regionale. La San Sebastiano Ussana è ora in testa dopo il 4-2 sul campo della Fanni Futsal Sassari e lo scontro diretto che ha visto il Quartu battere la Villacidrese 8-7. In testa la classifica è cortissima: Ussana primo a quota 24, Villacidrese seconda con 23 punti e una gara in più, Quartu terzo con 22. In chiave salvezza successi importanti per Villasor (5-1 al Cus Cagliari in casa) e Happy Fitness (7-5 in casa al Babylon). Successo esterno per l'Ichnos Sassari per 7-5 sul Futsal 4 Mori.

Femminile. Non si ferma la marcia della Mediterranea, capace di conquistare sul campo del Bagnolo l'undicesima vittoria su undici con il 5-1 finale che consolida la vetta della classifica del girone A. Il derby tra Jasnagora e Athena Sassari finisce invece 4-4. Nel girone B, perdono Arzachena (3-2 sul campo del Real Gryphus) e Shardana Futsal (2-0 in casa contro il Futsal Perugia). Nella C regionale, restano in testa a punteggio pieno il Cus Cagliari e l'Ittiri Sprint dopo il quinto sucesso in altrettante gare ottenuto rispettiavamente contro Monastir (8-1) e Arborea (9-0). Vittorie anche l'Aiace Telamonio per 11-1 sul Decimoputzu, Ampurias per 4-1 sul Sardinia Futsal e Tiro Libero per 9-1 sul Futsal Quartu.

